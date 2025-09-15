Francesco Loverso trovato morto carbonizzato a Sermoneta nell' auto parcheggiata davanti alla stazione

Un 25enne trovato morto all'interno di un'auto in un parcheggio a Sermoneta Scalo, in provincia di Latina, la macchina risulta di proprietà del padre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

