Francesco artigiano a 28 anni | Faccio questo lavoro da quando ne ho 12

"Ho 28 anni e faccio questo lavoro da quando ne ho 12, quando finivo i compiti scendevo in bottega perché avevo voglia di imparare questo mestiere che subito ho amato". Lo racconta Francesco che a piedi nudi, con martello e scalpello in mano, ogni giorno si dedica alla sua grande passione: aggiustare le scarpe, ereditata dal papà e dal nonno, anche loro calzolai. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francesco, artigiano a 28 anni: "Faccio questo lavoro da quando ne ho 12"

Minervino Murge, la storia del calzolaio Francesco Pierini: a 28 anni segue le orme del padre nel «paese più lento della Puglia» - A sorreggerlo il modello in legno di un piede, utile ai calzolai per lavorare le scarpe. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it