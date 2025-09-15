Franca Faldini la storia della compagna di Totò

Ripercorriamo la storia di Franca Faldini, i film e la storia con Totò.

Addio al critico Goffredo Fofi, con Franca Faldini autore della prima importante biografia di Totò

Franca Faldini, la splendida attrice che rinunciò al proprio talento per Totò

«Che vergogna! Adesso avranno ragione di dire che sono un povero cieco. E io non voglio ridurmi un essere che suscita pietà! (per uno spiacevole episodio accaduto a Lugano, 1963)» - Da "Totò, l'uomo e la maschera", di Goffredo Fofi e Franca Faldini, Ed. F Vai su Facebook

Franca Faldini, la giovane compagna di Totò; Addio Franca Faldini, compagna di Totò e scrittrice, antidiva eccentrica e preziosa, oggi i funerali; È morta Franca Faldini, ultima compagna di Totò.

