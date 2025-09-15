FOTO | Andrade rompe il silenzio e conferma l’addio alla WWE ammissione di colpe?

L’ormai ex wrestler WWE Andrade ha rotto oggi il silenzio sui social pubblicando per la prima volta un post relativo alla sua posizione lavorativa. Andrade ha pubblicato una foto della sua mano che, con sigaro e alcol accanto, scrive su un foglio bianco Thank You. Un ringraziamento il cui destinatario viene svelato dalla caption del post, che reca solo l’hashtag #wwe. View this post on Instagram A post shared by Manuel Andrade “Andrade” (@andradealmas). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

