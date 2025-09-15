Formula Sae Italy | sfide in pista tra universitari

Gazzetta.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfazione per Gianmarco Giorda, direttore generale Anfia: "Il livello delle prove dinamiche è stato buono, nonostante la lieve flessione nel numero complessivo di team partecipanti alla manifestazione, visto il momento non facile per l’industria automotive, soprattutto a livello europeo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

formula sae italy sfide in pista tra universitari

