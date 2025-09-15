Forbidden Fruit anticipazioni 16 settembre | Yildiz viene ricattata da Aysel e chiede aiuto a Kemal
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit. Mentre il matrimonio di Yildiz e Halit è sempre più in crisi, la bionda si trova di nuovo nei guai: la ragazza infatti, si trova sotto scacco da parte di Aysel, che potrebbe rivelare ad Halit qualcosa che la comprometterebbe tantissimo. Per avere aiuto, chiede l'aiuto di Kemal, a cui spetterà un compito molto delicato. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa vedremo nell' episodio di martedì 16 settembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
