Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Asuman comunica alla figlia Yildiz la sua decisione di tornare a Bursa, perché la situazione risulta insostenibile. Yildiz accompagna la madre in stazione e, sulla via del ritorno, finge degli intensi dolori e si fa portare da Sitki in ospedale. Alihan è particolarmente nervoso e le sue azioni fanno preoccupare Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 34 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 settembre in streaming | Video Mediaset