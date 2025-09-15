Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Asuman comunica alla figlia Yildiz la sua decisione di tornare a Bursa, perché la situazione risulta insostenibile. Yildiz accompagna la madre in stazione e, sulla via del ritorno, finge degli intensi dolori e si fa portare da Sitki in ospedale. Alihan è particolarmente nervoso e le sue azioni fanno preoccupare Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 34 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
forbidden - fruit
