Flotilla Tajani avverte | Avranno assistenza diplomatica ma vanno a loro rischio e pericolo E la sinistra impazzisce

“Noi possiamo garantire assistenza diplomatica e consolare agli attivisti e politici italiani che vogliono rompere il blocco a Gaza con la Global Sumud Flotilla, ma vanno a loro rischio e pericolo. Cosa dovremmo fare? Inviare la Marina per difendere navi che non battono nemmeno bandiera italiana?”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, inaugurando il 56esimo Corso di preparazione al concorso alla carriera diplomatica. Parole chiare di fronte a un’iniziativa spontanea e discutibile, fuori dai canali istituzionali. Vale la pena ricordare che l’Italia è in prima linea nell’impegno umanitario, come testimonia Food for Gaza attivato dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla, Tajani avverte: “Avranno assistenza diplomatica ma vanno a loro rischio e pericolo”. E la sinistra impazzisce

