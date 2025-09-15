Flop totale dopo 17 gol | per il bomber di Serie A è una sentenza
Flop totale per il calciatore della Roma, che chiuderà la stagione lontano dai gol segnati lo scorso anno: c’è la sentenza Ha chiuso la scorsa stagione da debuttante in Italia con 17 gol. Un bottino niente male. Ma già da quest’estate qualcosa con il club si è rotto. E per Enrico Camelio non arriverà a doppia cifra come qualche mese fa. Già, secondo l’opinionista di TvPlay, Artem Dovbyk non terminerà la stagione in doppia cifra. E sono tanti gli indizi che portano verso questa direzione. Basti pensare che il centravanti ucraino è stato proposto come pedina di scambio al Milan all’ultimo giorno di mercato, per l’acquisto di Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: flop - totale
Dsp su Sunsetland: "Spese ingiustificate che offendono chi lavora e hanno prodotto un flop totale"
Pensioni, flop totale di quota 103. Verso un clamoroso addio: cosa vuole fare il governo
Sci-fi remake di amazon prime con 0% su rotten tomatoes: un flop totale
UN GENIALE FALLIMENTO A volte, un’idea geniale arriva semplicemente troppo presto; è il caso del Nintendo Virtual Boy, uno dei fallimenti più celebri e al tempo stesso, più affascinanti della storia dei videogiochi. Un flop così totale che, a distanza di anni, è - facebook.com Vai su Facebook
Flop totale per la prima di campionato. Il #Milan risalta nuovamente i problemi delle passate stagioni: difesa che non regge e occasioni mal sfruttate. Nicola si conferma le bestia nera per i rossoneri. #Modric unica nota positiva #MilanCremonese - X Vai su X
Il flop della lotta all'evasione fiscale. La Corte dei conti: Riscosso il 17,7%, per le cartelle esattoriali solo il 3%; Evasione fiscale, Corte dei Conti mostra dati flop: solo il 17,8% di quella scoperta arriva nelle casse dello Stato; Mickey17 corre ai ripari dopo il flop: negli USA arriva subito in streaming!.