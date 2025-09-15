Flop totale dopo 17 gol | per il bomber di Serie A è una sentenza

Flop totale per il calciatore della Roma, che chiuderà la stagione lontano dai gol segnati lo scorso anno: c’è la sentenza Ha chiuso la scorsa stagione da debuttante in Italia con 17 gol. Un bottino niente male. Ma già da quest’estate qualcosa con il club si è rotto. E per Enrico Camelio non arriverà a doppia cifra come qualche mese fa. Già, secondo l’opinionista di TvPlay, Artem Dovbyk non terminerà la stagione in doppia cifra. E sono tanti gli indizi che portano verso questa direzione. Basti pensare che il centravanti ucraino è stato proposto come pedina di scambio al Milan all’ultimo giorno di mercato, per l’acquisto di Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Tvplay.it

