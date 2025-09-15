Firmata l' ordinanza | appartamento inagibile dopo l' incendio
Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro ha firmato l'ordinanza di inagibilità dell'appartamento di via Manin a Castagnara di Cadoneghe avvolto dalle fiamme e dal fumo ieri sera 14 settembre a seguito di un mal funzionamento della caldaia. La decisione è stata presa dopo che il primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: firmata - ordinanza
Tutela dei lavoratori esposti al caldo, firmata ordinanza per la sospensione delle attività in orari critici
Choc termico e operai edili a rischio, Feneal-Filca-Fillea "approvano" l'ordinanza firmata da Schifani
Ondate di calore, divieto di tenere cani e gatti in terrazzo o alla catena: firmata l'ordinanza
MALAMOVIDA A FOGGIA Entrerà in vigore venerdì 14 marzo l’ordinanza firmata dalla sindaca Episcopo per il centro cittadino, durerà tre mesi - facebook.com Vai su Facebook
Firmata l’ordinanza che vieta la caccia in prossimità dei percorsi ciclo-pedonali fluviali a San Mauro Pascoli - X Vai su X