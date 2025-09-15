Firmata l' ordinanza | appartamento inagibile dopo l' incendio

Padovaoggi.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro ha firmato l'ordinanza di inagibilità dell'appartamento di via Manin a Castagnara di Cadoneghe avvolto dalle fiamme e dal fumo ieri sera 14 settembre a seguito di un mal funzionamento della caldaia. La decisione è stata presa dopo che il primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: firmata - ordinanza

Tutela dei lavoratori esposti al caldo, firmata ordinanza per la sospensione delle attività in orari critici

Choc termico e operai edili a rischio, Feneal-Filca-Fillea "approvano" l'ordinanza firmata da Schifani

Ondate di calore, divieto di tenere cani e gatti in terrazzo o alla catena: firmata l'ordinanza

Cerca Video su questo argomento: Firmata Ordinanza Appartamento Inagibile