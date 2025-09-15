Firenze | incendio in un ristorante di Borgo San Jacopo Persona intossicata dal fumo | ricoverata

Incendio, nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2025, all'interno di un ristorante in Borgo San Jacopo, nel centro di Firenze. Coinvolta la canna fumaria dell'impianto di aspirazione della cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra operativa e un'autoscala

