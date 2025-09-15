Firenze il ruolo degli animali in guerra | conferenza della storica Susanne Probst

Firenze, 15 settembre 2025 - “ La Guerra degli animali” è il titolo della conferenza che la storica Susanne Probst – in passato ricercatrice presso l'Istituto Universitario Europeo e poi responsabile dell'Armeria storica del Museo Stibbert – terrà venerdì 19 settembre all'Hotel Michelangelo, viale Fratelli Rosselli, a Firenze, a partire dalle 19.30. L'iniziativa rientra del programma di incontri promosso dall'associazione artistico-culturale “Imparalarte”. Fin dall’antichità l’uomo ha usato gli animali in guerra. Da Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno, Asturcone con il quale Cesare passò il Rubicone, agli elefanti di Annibale, ma anche i cani, tra cui i molossi “lacone” che accompagnavano gli eserciti greci o i “canis pugnaces” utilizzati dai romani in battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il ruolo degli animali in guerra: conferenza della storica Susanne Probst

