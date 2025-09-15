Firenze Cassazione | Presenza minori o disabili non impedisce sfratto proprietaria di immobile occupato per 5 anni risarcita con 180mila euro

Ilgiornaleditalia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza potrebbe segnare una svolta importante in materia di occupazioni abusive e legittima proprietà La presenza di minori o di soggetti con fragilità non impedisce lo sfratto qualora l'immobile sia occupato abusivamente e ne sia diventato esecutivo lo sgombero. È questa la storica sent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

firenze cassazione presenza minori o disabili non impedisce sfratto proprietaria di immobile occupato per 5 anni risarcita con 180mila euro

© Ilgiornaleditalia.it - Firenze, Cassazione: "Presenza minori o disabili non impedisce sfratto", proprietaria di immobile occupato per 5 anni risarcita con 180mila euro

In questa notizia si parla di: firenze - cassazione

firenze cassazione presenza minoriCase occupate, la Cassazione chiarisce: la presenza di un minore non impedisce sfratto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Case occupate, la Cassazione chiarisce: la presenza di un minore non impedisce sfratto ... Come scrive tg24.sky.it

firenze cassazione presenza minoriCapannone occupato a Firenze, la Cassazione: "La presenza di un minore non impedirà lo sfratto" - Ecco ora cosa dice la Cassazione dopo che lo sfratto è stato rimandato per anni a causa della presenza ... Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Cassazione Presenza Minori