Firenze Cassazione | Presenza minori o disabili non impedisce sfratto proprietaria di immobile occupato per 5 anni risarcita con 180mila euro
La sentenza potrebbe segnare una svolta importante in materia di occupazioni abusive e legittima proprietà La presenza di minori o di soggetti con fragilità non impedisce lo sfratto qualora l'immobile sia occupato abusivamente e ne sia diventato esecutivo lo sgombero. È questa la storica sent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: firenze - cassazione
Una svolta clamorosa sul tema dell'#occupazione abusiva di immobili. Secondo la #Cassazione la presenza di un minore o di una persona fragile non impedisce lo sfratto: il caso-scuola a #Firenze - X Vai su X
“Lo stesso urlo, due trattamenti diversi”: Il post sul caso di Matteo Falcinelli del padre di Riccardo Magherini, morto a #Firenze nel 2014, dopo essere stato immobilizzato a terra. Il giovane è difeso dall’avvocato Francesco Maresca, legale di due dei tre carabini - facebook.com Vai su Facebook
Case occupate, la Cassazione chiarisce: la presenza di un minore non impedisce sfratto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Case occupate, la Cassazione chiarisce: la presenza di un minore non impedisce sfratto ... Come scrive tg24.sky.it
Capannone occupato a Firenze, la Cassazione: "La presenza di un minore non impedirà lo sfratto" - Ecco ora cosa dice la Cassazione dopo che lo sfratto è stato rimandato per anni a causa della presenza ... Scrive notizie.it