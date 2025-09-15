Fiorentina il copione si ripete? La strana abitudine che fa sperare i tifosi

Una Viola che iniziato la stagione decisamente con il freno a mano tirato, con Pioli che non riesce a far carburare la sua squadra. Ma i tifosi (forse) sono contenti così. Stefano Pioli è tornato per l’atto secondo con la Fiorentina. Un secondo atto che però non è iniziato nel miglior modo possibile, con i soli due punti raccolti nelle prime tre giornate. E in partite, escluso il dominio Napoli nell’ultima, pienamente all’altezza della Viola. Con un Cagliari anche lui nuovo, con un neo-tecnico all’esordio assoluto in Serie A e in fase di ricostruzione, la Fiorentina non è andata oltre l’1-1, subendo tra l’altro il gol all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Fiorentina, il copione si ripete? La strana “abitudine” che fa sperare i tifosi

