Avrebbe compiuto 26 anni domani (16 settembre ndr), Matteo Franzoso. E invece, alla vigilia del compleanno, la sua giovane vita si è spenta in una clinica di Santiago del Cile. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era formato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena. a dare la triste notizia del lutto che ha profondamente turbato e commosso un Paese intero oltre al mondo dello sci, sono stati i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il Presidente federale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fine delle speranze: Matteo Franzoso non ce l’ha fatta. Lo sciatore azzurro è morto alla vigilia del 26 compleanno in una clinica in Cile