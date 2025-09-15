Festa dello Sport 2025 | il parco della Pace si conferma cuore pulsante dello sport a Cattolica
Una domenica di energia, movimento e comunità. Domenica, 14 settembre, il Parco della Pace di Cattolica è stato invaso da centinaia di persone per la nuova edizione della Festa dello Sport, che si conferma uno degli appuntamenti più amati e partecipati della città. Dalle 11 del mattino fino al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
Stop smartphone, sì allo sport. Nel Borgo un sabato di festa
A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto
LE PREMIAZIONI DELLA FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO L'assessora allo sport Francesca Salsi ha premiato atleti e società oggi pomeriggio in occasione della Festa dello Sport e del Volontariato, la manifestazione che porta in centro storico
Cattolica: Festa dello Sport 2025, il Parco della Pace cuore pulsante delle attività sportive - Ieri, domenica 14 settembre 2025, il Parco della Pace di Cattolica è stato invaso da centinaia di persone per ... chiamamicitta.it scrive
Bollate. Festa dello Sport 2025: un’edizione da record - 000 persone hanno animato per tutta la giornata di domenica il Parco Martin Luther King, tra stand, dimostrazioni e occasioni di incontro con ... Come scrive mi-lorenteggio.com