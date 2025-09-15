Fermato col taser | 42enne salernitano muore in ospedale

Un uomo di 42 anni, Claudio Citro, residente a Reggio Emilia e originario di Salerno, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Nuova dopo essere stato fermato dalla polizia con l’uso del taser. L’intervento è avvenuto intorno alle 5.30 nella frazione di Massenzatico, dove l’uomo, già noto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

