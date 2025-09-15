Fenix Gioventù Nazionale sfida la politica a presentarsi Senza Filtri Domenica interverrà Giorgia Meloni

A Fenix ci sarà anche « Giorgia Meloni, sarà con noi domenica mattina e ne siamo orgogliosi. Nessuno più di lei sa cosa vuol dire realizzare un evento del genere». Ad annunciarlo è stato Fabio Roscani, deputato di FdI e presidente di Gioventù Nazionale, presentando la kermesse del movimento, che si apre giovedì 18 al Laghetto dell’Eur e si chiude domenica 21 con l’intervento della premier. Anche Giorgia Meloni a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale. «Noi non la aspettiamo solo come presidente del Consiglio. Noi aspettiamo Giorgia, la militante che ha fatto la storia della destra, che oggi guida l’Italia con serietà e profondo senso di responsabilità, che non ha cambiato sé stessa per inseguire il potere e che oggi rende la nostra Nazione protagonista sullo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

