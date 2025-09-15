AGGIORNAMENTO ORE 17.20. L’Italia ha presentato ricorso e World Athletics lo ha accolto! Federico Riva ammesso alla finale dei 1500 metri! — Non c’è gloria per l’Italia nelle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2025 di atletica. Pietro Arese ha provato a farsi vedere nelle posizioni di testa all’inizio della penultima tornata, ma al successivo cambio di ritmo non è riuscito a tenere botta, le energie erano al lumicino e sul rettilineo conclusivo si è spento totalmente, terminando al dodicesimo ed ultimo posto con il tempo di 3:36.83. L’olandese Niels Laros ha primeggiato in 3:35.50, regolando i britannici Josh Kerr (3:35. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federico Riva ripescato per la finale dei 1500 ai Mondiali! L'Italia vince il ricorso! Arese eliminato