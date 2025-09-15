Federbasket Petrucci | Aspettiamo Mattarella a una partita sarebbe storico

Oggi, il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'occasione, la prima carica dello Stato ha rivolto i complimenti alle squadre che hanno vinto il bronzo con la Nazionale donne senior all’Europeo e l’oro dei ragazzi Under 20 sempre all’Europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

