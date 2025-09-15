Fashion & talents a Piazza di Spagna l’alta moda in passerella

Webmagazine24.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mercoledì 17 settembre, a partire dalle ore 19.30, Piazza di Spagna si trasformerà in una passerella a cielo aperto per la settima edizione di 'Fashion & talents', ormai un appuntamento fisso nella Capitale. L'evento è organizzato da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta . L'articolo Fashion & talents, a Piazza di Spagna l’alta moda in passerella proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fashion - talents

fashion amp talents piazzaFashion &amp; talents, a Piazza di Spagna l'alta moda in passerella - Mercoledì 17 settembre, VII edizione dell'evento organizzato da Università eCampus e Accademia del Lusso, e con il patrocinio di Roma Capitale ... Scrive adnkronos.com

A piazza di Spagna Fashion &amp; Talents, la moda del futuro torna protagonista a Roma - Così Laura Gramigna, direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a ... Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Fashion Amp Talents Piazza