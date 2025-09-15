Famke janssen nel film ispirato al romanzo di fantascienza uno secondo dopo
Famke Janssen, attrice di lunga esperienza nel mondo del cinema e della televisione, si aggiunge al cast del nuovo adattamento cinematografico del romanzo di fantascienza One Second After. La sua presenza rappresenta un elemento di grande interesse per questa produzione, che promette di esplorare tematiche post-apocalittiche attraverso un approccio cinematografico di qualità. il ruolo di Famke Janssen in one second after. una protagonista con un carattere forte e complesso. Nell’adattamento, Famke Janssen interpreterà il personaggio di Kate Lindsey, una figura politica che assume il comando durante la crisi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: famke - janssen
Deadpool & Wolverine: Famke Janssen conferma di non essere nel film; Saint Seiya – Famke Janssen nel live-action dei Cavalieri dello Zodiaco; Il film consigliato stasera in TV: “X-MEN 2” mercoledì 18 marzo 2020.