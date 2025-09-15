Falso allarme Dengue | annullata la disinfestazione straordinaria

Sabato era stato il sindaco Mauro Capitanio ad annunciare un intervento straordinario di disinfestazione per un caso sospetto di Dengue a Concorezzo. Poco fa è stato lo stesso primo cittadino ad avvisare la popolazione che da Ats Brianza è giunta la comunicazione che si è trattato di un falso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Falso allarme Dengue: annullata la disinfestazione straordinaria; Caso Dengue in provincia di Siena, falso allarme: esclusa la positività; Contagio da virus Chikungunya a San Donato Milanese: scatta la disinfestazione straordinaria.

Il caso di Chikungunya a San Fruttuoso era un falso allarme. Annullata la disinfestazione - Monza, 18 agosto 2025 – Contrordine, nessun intervento di disinfestazione verrà effettuato in zona via San Fruttuoso, a Monza. Lo riporta ilgiorno.it

Virus trasmessi dalle zanzare. Strade blindate, ma è falso allarme - "Tenete chiuse porte e finestre, spegnete i condizionatori e non lasciate appesi all’esterno gli abiti". Segnala ilrestodelcarlino.it