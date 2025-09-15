Falchi difende i fischi Balivo contesta | scintille in diretta
Poche frasi in diretta televisiva hanno riacceso la discussione su ciò che separa un complimento da un’offesa: Anna Falchi, ospite di La volta buona, ha dichiarato che il catcalling non la turba affatto, trovando la ferma opposizione di Caterina Balivo. Un confronto acceso in studio La conversazione, nata quasi per caso in un pomeriggio televisivo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: falchi - difende
Gelo in studio: Anna Falchi difende il catcalling e scatena la polemica
Maria Rosaria D’Anzi critica il primo cittadino per la foto accanto alla direttrice israeliana, Luigi De Lorenzo difende la promozione culturale e turistica senza prendere posizione sul conflitto Vai su Facebook
Falchi difende i fischi, Balivo contesta: scintille in diretta.
La Volta Buona: gelo in studio dopo le parole di Anna Falchi sul catcalling - "Evviva il catcalling": le parole di Anna Falchi a La Volta Buona che fanno discutere. Scrive comingsoon.it
Anna Falchi a La Volta Buona: «Catcalling? Non ci trovo nulla di grave, fortunatamente continua a succedermi. Sono dalla parte degli uomini» - Dal suo più grande rimpianto al legame speciale con Pippo Baudo che le ha «cambiato la vita», fino alle ... Secondo msn.com