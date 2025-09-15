Faib benzinai Confesercenti Toscana | Federico Valacchi nuovo presidente regionale
Federico Valacchi è il nuovo presidente regionale Faib per la Toscana, la federazione dei benzinai di Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, 15 settembre 2025,durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: faib - benzinai
