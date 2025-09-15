Fabio Fognini | Jannik troppo quadrato Alcaraz si diverte Ballando? Ho chiesto il permesso a mia moglie
Appesa la racchetta al chiodo con un finale epico nella gara di Wimbledon in cui ha ceduto il passo a Carlos Alcaraz soltanto al quinto set dopo una gara sontuosa e gli applausi scroscianti di tutti, avversario compreso, per Fabio Fognini è già iniziata una nuova vita non più sui campi da tennis. Il 38enne sanremese si sta per cimentare in un'esperienza tutta nuova come ballerino di "Ballando con le stelle" ma, di recente, ha detto la sua sul dualismo mondiale Sinner-Alcaraz spiegando la diversità tra i due giocatori. "Ecco chi mi ricordano". Intervistato da Alessandro Cattelan alla trasmissione "Supernova", Fognini ha tracciato una netta e definita linea di demarcazione sottolineando anche quale dualismo gli ritorna in mente vedendoli giocare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: fabio - fognini
UFFICIALE! BALLANDO CON LE STELLE: FABIO FOGNINI SCENDE NELLA PISTA DI MILLY CARLUCCI
“Signora, io…”. Fabio Fognini, la tifosa scatenata in tribuna: si avvicina e parte lo show
Wimbledon 2025: oggi debutta Carlos Alcaraz contro Fabio Fognini, orario e dove vedere il match in tv e streaming
A dieci anni dal trionfo agli US Open, Flavia Pennetta torna a New York tra ricordi, famiglia e nuove sfide. Le sue parole su carriera, Fabio Fognini e futuro. ? - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Fabio Fognini e Flavia Pennetta alla camera ardente di Giorgio Armani: "Ci ha insegnato che l'eleganza è per sempre. Onorati di aver portato il suo nome nel mondo". #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/07/secondo-giorno-di-camera-ar - X Vai su X
Fabio Fognini: "Jannik troppo quadrato, Alcaraz si diverte. Ballando? Ho chiesto il permesso a mia moglie" - Alcaraz e svelando i retroscena della sua partecipazione a "Ballando con le stelle": ecco cosa ha raccontato a Cattelan ... Da ilgiornale.it
Fabio Fognini diretto su Jannik Sinner: “Preso a pallate, ma ora…” - L'ex tennista ligure ha parlato dell'Azzurro dopo la finale persa agli US Open 2025 contro l'arcirivale Carlos Alcaraz ... Lo riporta sportal.it