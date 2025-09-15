Appesa la racchetta al chiodo con un finale epico nella gara di Wimbledon in cui ha ceduto il passo a Carlos Alcaraz soltanto al quinto set dopo una gara sontuosa e gli applausi scroscianti di tutti, avversario compreso, per Fabio Fognini è già iniziata una nuova vita non più sui campi da tennis. Il 38enne sanremese si sta per cimentare in un'esperienza tutta nuova come ballerino di "Ballando con le stelle" ma, di recente, ha detto la sua sul dualismo mondiale Sinner-Alcaraz spiegando la diversità tra i due giocatori. "Ecco chi mi ricordano". Intervistato da Alessandro Cattelan alla trasmissione "Supernova", Fognini ha tracciato una netta e definita linea di demarcazione sottolineando anche quale dualismo gli ritorna in mente vedendoli giocare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fabio Fognini: "Jannik troppo quadrato, Alcaraz si diverte. Ballando? Ho chiesto il permesso a mia moglie"