News TV. Un’atmosfera elettrica ha attraversato lo studio Rai de La Volta Buona nell’ultima puntata, quando Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto televisivo Anna Falchi, showgirl nota per le sue affermazioni fuori dai denti e per alcune controversie che l’hanno resa spesso protagonista dei rotocalchi. Tra ricordi, affermazioni spinose e qualche scintilla, la chiacchierata ha preso subito una piega vivace: Falchi non si è tirata indietro nel condividere opinioni personali, esperienze passate e riflessioni sulla vita davanti alle telecamere, lasciando la conduttrice e il pubblico con un pizzico di sorpresa e curiosità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fa comodo dire così…”, Anna Falchi lascia basita Balivo: scintille a La Volta Buona