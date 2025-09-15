Ex poliziotto gettava diserbante nell' orto dei vicini | la sentenza
Un odio viscerale per le piante, o forse la volontà di fare un dispetto a lungo. È la storia di un ex poliziotto residente a Moimacco, che si sarebbe introdotto a più riprese nell'orto dei vicini di casa, violandone la proprietà e spargendo del diserbante sulle colture: avevamo raccontato uno dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Ex poliziotto gettava diserbante nell'orto dei vicini: la sentenza; Dopo il danneggiamento, la violazione di domicilio: nuova condanna per l'ex poliziotto.