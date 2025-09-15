euphoria 3 data ufficiale di uscita della terza stagione su hbo

annuncio ufficiale e dettagli sulla prossima stagione di euphoria. La serie televisiva di grande successo Euphoria sta per tornare con il suo ultimo capitolo, generando grande attesa tra i fan di tutto il mondo. Dopo mesi di indiscrezioni e rinvii, HBO ha confermato la data di uscita della terza stagione, prevista per la primavera 2026. La notizia è stata comunicata dal presidente dei contenuti HBO e Max, Casey Bloys, che ha dichiarato che l’atteso ritorno avverrà in quel periodo, anche se ancora non sono state definite date precise. stato delle riprese e novità sul cast. Le riprese della nuova stagione sono cominciate solo quest’anno, a causa degli impegni del cast e delle complessità produttive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

