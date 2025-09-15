Estra piano di investimenti per oltre 500 milioni di euro sulle rinnovabili entro il 2029

Arezzonotizie.it | 15 set 2025

Estra rafforza il proprio impegno nel processo di transizione energetica e annuncia un piano di investimenti da circa 502 milioni di euro nel settore delle rinnovabili entro il 2029, a partire dai 37 milioni di euro già previsti entro la fine del 2025. Gli investimenti rientrano nel Piano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

