Espanyol-Maiorca popcorn e spettacolo | scoppiettante 3-2 nel finale

Espanyol-Maiorca, calcio spettacolo dall’inizio alla fine: popcorn e tante occasioni nel 3-2 finale di Barcellona Sei i punti di differenza in classifica tra Espanyol e Maiorca, condannato a soli 2 punti dopo tre match di Liga. I padroni di casa di Barcellona partono da favoriti sulla carta e dominano per tutta la prima frazione, a eccezione del finale, quando il Maiorca prende coraggio e riesce ad accorciare. Il match ribalta i pronostici e si trasforma in una gara indecisa dall’inizio alla fine, con un certo equilibrio tra le due formazioni. Equamente divise le occasioni da gol, ma non la posta dei tre punti: se li aggiudicano tutti i padroni di casa, che ripongono nel tiro dal dischetto di Kike Garcia a pochi minuti dallo scadere il 3 a 2 dei maxischermi. 🔗 Leggi su Sportface.it