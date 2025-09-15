Erbacce e deiezioni canine che brutta cartolina in via Giordano Bruno

Messinatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erbacce e deiezioni canine. Questa la pessima cartolina offerta da via Giordano Bruno, in pieno centro. A segnalarlo un lettore che auspica un tempestivo intervento da parte di Messina Servizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

