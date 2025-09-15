Empoli | sorpreso dai carabinieri durante furto in appartamento Arrestato
I carabinieri di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato nella notte del 14 settembre 2025, un uomo di origine georgiana, sorpreso all'interno di un appartamento che aveva appena derubato, in una palazzina a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Empoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
