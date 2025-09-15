Empathy Creatures | l’opera interattiva che unisce arte tecnologia e benessere
Presentata in anteprima alla Biennale di Venezia, Empathy Creatures è il nuovo progetto del vincitore dello Swiss Art Award 2015. Un’opera immersiva e partecipativa che mette al centro il tema dello stress nella società contemporanea e propone un’esperienza innovativa capace di unire emozione, intelligenza artificiale e design interattivo. Un piccolo uccello come specchio delle emozioni collettive. Al cuore del progetto c’è una creatura digitale dalle sembianze di un uccellino, sviluppata come simbolo della fragilità e della sensibilità umana. L’artista si è ispirato al proprio figlio di due anni per creare linee dolci ed espressive, capaci di suscitare empatia immediata. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
In questa notizia si parla di: empathy - creatures
