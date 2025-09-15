Milano, 15 settembre 2025 – “La casa è un diritto, non un premio. E va garantito, con serietà, investimenti e visione”. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, nel cuore istituzionale di Milano, è la voce della presidente della commissione speciale per la crisi abitativa del Parlamento europeo, Irene Tinagli, a tenere insieme le tante voci di un’emergenza che non conosce confini. Da Milano a Palermo, l’Italia è tappa della missione Ue sul tema abitativo, e il convegno promosso nel capoluogo lombardo si candida a diventare il punto di partenza di una strategia comune. La casa, prima questione sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emergenza casa, la missione Ue fa tappa a Milano. Tinagli: “Seguiamo il modello Vienna”