Elezioni regionali | Antonella Bundu Toscana Rossa attaccata con insulti razzisti Lei replica con una banana
FIRENZE – L’hanno insultata sui social, Antonella Bundu, sorella di Leonard, 7 volte campione europeo di pugilato, ma in questo caso perchè candidata di “Toscana Rossa” alla presidenza della Regione, nelle elezioni del 12 e 13 ottobre. Lei ha risposto con una foto dove sorride e mostra una banana. “In foto un’italiana che gentilmente offre . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
