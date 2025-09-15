Elettra Lamborghini irriconoscibile per Boss in Incognito | il cambio look della prima puntata
Da lunedì 15 settembre Elettra Lamborghini conduce Boss in Incognito: tornano così le storie su Rai2 a partire dalle ore 21,20. Per l’occasione, ha condiviso un’anteprima su Instagram, ed è irriconoscibile. “Vi presento Ramona”, ha scherzato la Lamborghini, dando l’appuntamento ai suoi follower a sintonizzarsi per vedere la prima puntata. Elettra Lamborghini, il look per Boss in Incognito. Cambio look per Elettra Lamborghini, che diventa Ramona anche se solo per Boss in Incognito: “Che dite, mi avreste riconosciuta?”, ha chiesto ai suoi follower. Per l’artista, la conduzione del programma è una novità importante, un modo per mettersi alla prova. 🔗 Leggi su Dilei.it
