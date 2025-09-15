El Bakkali disperato | ha perso un oro ‘già vinto' sbaglia tutto e Bearmish lo beffa per 7 millesimi

El Bakkali, campione negli ultimi due mondiali nei 3000 siepi, sbaglia clamorosamente nel finale, rallenta, forse perché pensava di avere l'oro in saccoccia, ma arriva secondo beffato per sette millesimi da Beamish. 🔗 Leggi su Fanpage.it

