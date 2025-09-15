Edoardo Confuorto - stand up comedy ingresso gratuito su prenotazione

Mic Drop Eventi, Papaya Comedy e Doppio Malto presentano Edoardo Confuorto?Doppio Malto Largo Sergio Leone 9A? ore 21?INGRESSO GRATUITO con prenotazione?Se per cena, arrivare entro le ore 20.30!Edoardo Confuorto è uno stand up comedian e MC, ha partecipato ai programmi Natural Born Comedians. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

