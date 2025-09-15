Editoria | Danilo Iervolino acquisisce testate Nautica e SuperYacht

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Bfc Media S.p.A., editore di Forbes Italia, Robb Report, Bluerating, Small Giants, Private e Asset amplia il proprio portafoglio editoriale con l'acquisizione delle testate Nautica e SuperYacht, brand storici che da decenni raccontano il mare, l'innovazione e il lifestyle legato alla nautica di alta gamma. Fondata dalla famiglia Sonnino Sorisio, Nautica è il punto di riferimento editoriale per appassionati e professionisti del settore, con approfondimenti tecnici, prove in mare e reportage sul mondo della vela e della motonautica. SuperYacht, rivista più recente e fortemente orientata al segmento luxury, esplora invece le tendenze internazionali dei grandi yacht, dando spazio al design, alla tecnologia e allo stile di vita esclusivo che accompagna questo universo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

