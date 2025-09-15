Ecco la cyber-nazionale italiana | i giovani fuoriclasse dell’hacking
Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale Informatica) ha svelato TeamItaly 20252026, la squadra di giovani talenti che parteciperà alle competizioni nazionali e internazionali legate alla cybersicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: cyber - nazionale
Cyber security spaziale: ASI affida a Starion Italia la realizzazione del C-SOC nazionale
. è il principale programma nazionale italiano di formazione introduttiva alla cybersecurity rivolto a studenti di scuole superiori e universitari (età 16-24). Organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI con il supporto dell’Agenzi - facebook.com Vai su Facebook
La nazionale italiana di hacker etici si prepara ai campionati europei di cybersecurity - Manca meno di un mese all'European Cybersecurity Challenge (ECSC) e TeamItaly, la nazionale italiana di cyber defender, ha concluso oggi il ritiro a Lucca per prepararsi alla competizione europea di ... Scrive tomshw.it