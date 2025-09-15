EA SPORTS FC 26 | la colonna sonora svela una lineup stellare con Moise Kean Ed Sheeran e Fred again

La colonna sonora di EA SPORTS FC 26 è finalmente stata svelata e, come da tradizione, promette di fare da sfondo a momenti indimenticabili sui campi virtuali di tutto il mondo. Con un mix esplosivo di star affermate ed emergenti, la soundtrack di quest’anno include ben 109 brani di artisti provenienti da oltre 30 Paesi diversi. Una delle inclusioni più sorprendenti è quella di Moise Kean, l’attaccante italiano che fa il suo debutto nella musica con il suo alter ego artistico, KMB. Kean è il primo calciatore professionista a comparire in una colonna sonora di EA SPORTS, un sogno che si avvera per lui. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - EA SPORTS FC 26: la colonna sonora svela una lineup stellare con Moise Kean, Ed Sheeran e Fred again..

