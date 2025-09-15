EA SPORTS FC 26 | guarda il primo gameplay live e ottieni pacchetti gratis!

Domani, 16 settembre 2025, EA trasmetterà il primo livestream ufficiale di gameplay di EA SPORTS FC 26, in diretta su YouTube e Twitch a partire dalle ore 16:00 italiane (14:00 UTC). Sarà l’occasione per vedere i primi contenuti del nuovo capitolo insieme a celebri creator e calciatori, ma soprattutto un’opportunità per ottenere ricompense gratuite in Ultimate Team. Come funzionano le ricompense. Durante la diretta, collegando il proprio account EA a Twitch o YouTube, sarà possibile ricevere pacchetti gratuiti in base al tempo di visione: Guarda almeno 15 minuti? Gold Players Pack. Guarda almeno 60 minuti? Rare Gold Pack. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - EA SPORTS FC 26: guarda il primo gameplay live e ottieni pacchetti gratis!

EA Sports FC 26 svela la colonna sonora su Spotify: un calciatore italiano è anche uno degli artisti - Se vi piace la musica e anche il calcio, allora è il vostro giorno fortunato perché potete godervi su Spotify la colonna sonora di EA Sports FC 26: vediamo il link per poterla ascoltare. Lo riporta multiplayer.it

