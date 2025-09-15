EA FC 26 Come Ricevere I Premi Seguendo La Live Del 16 Settembre Su Twitch E YouTube
In occasione del primo evento live stream in cui Electronic Arts mostrerà il gameplay del simulatore calcistico di EA FC 26 tutti coloro che seguiranno la diretta riceveranno dei premi per la modalità Ultimate Team. La live stream sarà trasmessa martedi 16 settembre a partire dalle ore 16:00 su Twitch e su YouTube sul canale ufficiale EA Sports FC. I fan che seguiranno l’evento riceveranno premi esclusivi guardando la diretta su Twitch o YouTube. Tutte le ricompense non sono scambiabili e ogni premio è limitato a uno per account EA. Se siete degli appassionati della modalità Ultimate Team, vi consigliamo di consultare la guida che spiega come si sblocca l’ area mercato della Web App e della Companion App che saranno rilasciate il prossimo 17 settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: ricevere - premi
EA FC 26 Premi FUT Champions Weekend League; EA Sports FC 26 app: data di rilascio e come iniziare in anticipo con Ultimate Team; A settembre arriva EA Sports FC 26: abbiamo provato l'attesissimo videogioco di calcio.
EA SPORTS FC 26: guarda il primo gameplay live e ottieni pacchetti gratis! - Domani, 16 settembre 2025, EA trasmetterà il primo livestream ufficiale di gameplay di EA SPORTS FC 26, in diretta su YouTube e Twitch a partire dalle ore ... Secondo imiglioridififa.com
Si è conclusa la settimana di valutazioni di EA SPORTS FC 26: scoprite tutti i migliori giocatori e giocatrici - Si è conclusa la settimana di valutazioni di EA SPORTS FC 26: scoprite tutti i migliori giocatori e giocatrici consultando la lista. Segnala playstationbit.com