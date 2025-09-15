In occasione del primo evento live stream in cui Electronic Arts mostrerà il gameplay del simulatore calcistico di EA FC 26 tutti coloro che seguiranno la diretta riceveranno dei premi per la modalità Ultimate Team. La live stream sarà trasmessa martedi 16 settembre a partire dalle ore 16:00 su Twitch e su YouTube sul canale ufficiale EA Sports FC. I fan che seguiranno l’evento riceveranno premi esclusivi guardando la diretta su Twitch o YouTube. Tutte le ricompense non sono scambiabili e ogni premio è limitato a uno per account EA. Se siete degli appassionati della modalità Ultimate Team, vi consigliamo di consultare la guida che spiega come si sblocca l’ area mercato della Web App e della Companion App che saranno rilasciate il prossimo 17 settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Come Ricevere I Premi Seguendo La Live Del 16 Settembre Su Twitch E YouTube