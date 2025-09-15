È morto Matteo Franzoso sciatore genovese vittima di un incidente in allenamento

Non ce l'ha fatta Matteo Franzoso, lo sciatore genovese vittima di un brutto incidente nelle ore scorse a La Parva, in Cile. È morto all'età di 25 anni, il giorno prima del suo 26esimo compleanno. Il tragico incidente in CileA confermare la tragica notizia è stata la Fisi, Federazione italiana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sci, Matteo Franzoso è morto a Santiago del Cile: aveva 25 anni - A darne notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Matteo Franzoso è morto: lo sciatore azzurro era caduto in allenamento con la Nazionale in Cile. Domani avrebbe compiuto 26 anni - E' morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso, era uno stimato sciatore della Nazionale azzurra. Riporta msn.com