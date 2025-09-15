È morto Matteo Franzoso sciatore genovese vittima di un incidente in allenamento

Non ce l'ha fatta Matteo Franzoso, lo sciatore genovese vittima di un brutto incidente nelle ore scorse a La Parva, in Cile. È morto all'età di 25 anni, il giorno prima del suo 26esimo compleanno.  Il tragico incidente in CileA confermare la tragica notizia è stata la Fisi, Federazione italiana.

