È morto Franco Ligas storico giornalista sportivo Mediaset e volto di Studio Sport

Il giornalista sportivo Franco Ligas, storica voce di Mediaset e di Studio Sport, è scomparso all’età di 79 anni: dalla Sardegna a Firenze, dai campi di calcio alle notti della Champions League, una carriera segnata da passione, ironia e professionalità. Ci ha lasciati Franco Ligas. Nato a Oristano il 10 gennaio 1946, si è spento oggi all’età di 79 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo del giornalismo sportivo e tra i tanti colleghi e appassionati che lo hanno seguito nel corso di una carriera lunga quasi quarant’anni. Dalla Sardegna a Firenze, l’inizio di una lunga carriera. Dopo l’infanzia trascorsa tra Oristano e Cagliari, e il diploma all’Istituto Magistrale “Eleonora d’Arborea”, Ligas si era abilitato all’insegnamento prima di imboccare la strada del giornalismo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

