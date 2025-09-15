E’ morto Franco Ligas | storico giornalista sportivo di Mediaset

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa a 79 anni di Franco Ligas, storica firma di Mediaset, morto oggi dopo una lunga malattia all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. A dare il triste annuncio L’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) sul proprio sito ufficiale: “Ironico e sferzante all’occorrenza mai ha regalato banalità ma sempre curiosità”. Da Tele Libera Firenze a Mediaset e il blog, la carriera. Ligas è stato uno storico telecronista sportivo e protagonista di memorabili dirette sulla Champions League, sul pugilato e su alcuni dei momenti più intensi dello sport italiano dagli anni ’80 in poi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

