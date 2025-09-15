È morto Franco Ligas cronista brillante e disincantato | è stato volto storico dello sport di Mediaset

È morto all’età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, storico volto di Mediaset. Malato da tempo, era nato a Oristano il 10 gennaio 1946 ma la sua carriera professionale si è svolta in Toscana. In Sardegna era tornato a vivere dopo aver lasciato Mediaset per andare in pensione. La sua carriera, ricorda Sportmediaset, “è un itinerario di gavetta e successi, iniziato lontano dai riflettori delle grandi reti nazionali. Dopo un’infanzia divisa tra Cagliari e Oristano, e un diploma all’Istituto Magistrale “Eleonora d’Arborea” di Cagliari, Ligas consegue l’abilitazione all’insegnamento, ma il destino lo chiama altrove. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

