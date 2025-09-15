È morto Franco Ligas cronista brillante e disincantato | è stato volto storico dello sport di Mediaset
È morto all’età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, storico volto di Mediaset. Malato da tempo, era nato a Oristano il 10 gennaio 1946 ma la sua carriera professionale si è svolta in Toscana. In Sardegna era tornato a vivere dopo aver lasciato Mediaset per andare in pensione. La sua carriera, ricorda Sportmediaset, “è un itinerario di gavetta e successi, iniziato lontano dai riflettori delle grandi reti nazionali. Dopo un’infanzia divisa tra Cagliari e Oristano, e un diploma all’Istituto Magistrale “Eleonora d’Arborea” di Cagliari, Ligas consegue l’abilitazione all’insegnamento, ma il destino lo chiama altrove. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: morto - franco
Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida
Chi era Franco Chiaffrino, morto nell’alluvione a Bardonecchia: “Trascinato via dall’acqua all’improvviso”
Giornalisti: è morto Franco Vannini. Ast piange il suo vicepresidente
È morto Franco Ligas, storica voce dello sport su Mediaset fra il 1984 e il 2013: aveva 79 anni. In tv ha raccontato il calcio, la boxe e il ciclismo, ma anche il basket e il tennis - X Vai su X
Franco Musacchi è stato ritrovato morto Il 67enne era scomparso da ieri - facebook.com Vai su Facebook
È morto Franco Ligas, storico giornalista sportivo Mediaset - Si è spento oggi a 79 anni, lasciando un vuoto tra i colleghi e gli appassionati che lo hanno seguito dalle tribune virtuali di Studio Sport alle notti magiche della grande boxe e della Champions Leag ... Come scrive italiaoggi.it
Morto Franco Ligas, il giornalista sportivo di Mediaset aveva 79 anni - Nel corso della sua carriera, iniziata in Toscana negli anni ’70, è diventato un punto di riferimento dell'informazion ... Riporta tg24.sky.it