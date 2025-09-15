Dybala e il problema infortuni | con la Roma in campo per il 50% dei minuti

Il risultato negativo nell’ultima sfida di campionato contro il Torino non ha inflitto alla Roma solamente una sconfitta prima del derby, ma ha sfortunatamente portato in dote anche l’infortunio di Paulo Dybala. Il numero 21 giallorosso ha subito infatti una lesione alla coscia che, con tutta probabilità, lo costringerà a restare ai box almeno per le prossime due settimane, anche se il recupero dovrà essere seguito passo passo per evitare possibili ricadute che allungherebbero i tempi. La scheda clinica di Dybala impone infatti cautela e l’ennesimo problema di natura muscolare conferma la fragilità dell’argentino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala e il problema infortuni: con la Roma in campo per il 50% dei minuti

