Duplantis ogni centimetro di record vale centomila dollari

Armand Duplantis continua a riscrivere la storia dell’atletica. Il fuoriclasse svedese ha battuto ancora una volta il record mondiale nel salto con l’asta, firmando la sua 14ª impresa in carriera ai Campionati del Mondo di Tokyo, dove ha superato l’asticella posta a 6,30 metri. Ormai sembra quasi una routine: ogni volta che scende in pedana, Duplantis migliora se stesso. Lo fa sempre con la stessa precisione, un centimetro alla volta, seguendo una strategia che non è solo sportiva ma anche economica. Il portale serbo Novasport gli fa i conti in tasca: Per Duplantis ogni centimetro vale 100.000 dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Duplantis, ogni centimetro di record vale centomila dollari

In questa notizia si parla di: duplantis - ogni

Incredibile come il Manchester United riesca ogni volta ad alzare l'asticella della vergogna meglio di Mondo Duplantis - X Vai su X

Mondiali: Duplantis, sei un fenomeno! 6,30 e record del mondo (il 14esimo) Il Mondo è di Duplantis! Il fenomeno dell’asta, al terzo tentativo, supera 6,30 e centra l’ennesimo record mondiale per la 14esima volta. E lo stadio di Tokyo impazzisce. L’atleta s - facebook.com Vai su Facebook

Duplantis, ecco quanto guadagna ogni volta che batte il record del mondo di un centimetro. E ora può davvero arrivare a 6,5 metri?; Duplantis migliora il record nel mondo per la 14ª volta: perché lo fa sempre di un solo centimetro; Duplantis record mondiali: quanti ne ha fatti e quanto ha guadagnato.

Duplantis, ecco quanto guadagna ogni volta che batte il record del mondo di un centimetro. E ora può davvero arrivare a 6,5 metri? - «Mondo» Duplantis con 14 record mondiali consecutivi, ha raggiunto i 6,30 a Tokyo, guadagnando 170. msn.com scrive

Armand Duplantis e il record del Mondo fatto quasi controvoglia: il 6,30 gli vale un premio da 100mila dollari - Il record del Mondo fatto quasi controvoglia (6,30 metri) gli frutta 100mila dollari. Lo riporta sport.virgilio.it