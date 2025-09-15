Duplantis ogni centimetro di record vale centomila dollari

Armand Duplantis continua a riscrivere la storia dell’atletica. Il fuoriclasse svedese ha battuto ancora una volta il record mondiale nel salto con l’asta, firmando la sua 14ª impresa in carriera ai Campionati del Mondo di Tokyo, dove ha superato l’asticella posta a 6,30 metri. Ormai sembra quasi una routine: ogni volta che scende in pedana, Duplantis migliora se stesso. Lo fa sempre con la stessa precisione, un centimetro alla volta, seguendo una strategia che non è solo sportiva ma anche economica. Il portale serbo Novasport gli fa i conti in tasca: Per Duplantis ogni centimetro vale 100.000 dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

